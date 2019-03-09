На подмосковной свалке "Ядрово" обещают усовершентвовать систему сбора свалочного газа

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Собственники скандально известного мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области разработали проект усовершенствования системы сбора свалочного газа на нем и готовы приступить к работам весной 2019 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

"Ядрово" делится на две части: старую и новую карту. Старая часть была закрыта для приема мусора в апреле 2018 года, из-за многочисленных жалоб на запах от полигона на ней собрали и запустили систему утилизации свалочного газа. Однако уже в августе того же года в социальных сетях появились фотографии и видео свалки, на которых было видно, что синтетическая мембрана, которой накрыт полигон, надута изнутри, как аэростат.

Эксперты допускали, что систему дегазации необходимо доработать, чтобы не возникало больше таких ситуаций.

"Они (собственники полигона "Ядрово" - прим. ТАСС) сделали проект дегазации откосов (склонов свалки - прим. ТАСС) на закрытой карте, коллеги из министерства жилищно-коммунального хозяйства его уже рассматривают, к нам он тоже поступил. Подрядчики готовы весной приступать [к работам]", - сказал Куракин.

Он добавил, что средств собственников "Ядрова" может не хватить на качественную рекультивацию обеих карт полигона, поэтому они договорились распределить эту нагрузку с правительством Московской области.

"Базовая договоренность такая: они за счет своей инвестиционной составляющей полностью доделывают все мероприятия на закрытой карте, а на новой карте они делают только текущие эксплуатационные мероприятия (пересыпка мусора грунтом прежде всего) и по исчерпании мощности передают нам этот земельный участок", - сказал зампред правительства области.

Согласно проекту Территориальной схемы обращения с отходами Московской области, "Ядрово" будет принимать мусор до 2020 года.

Волоколамская свалка приобрела общероссийскую известность после случая 21 марта 2018 года. Тогда 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова". Позднее врачи опровергли эту версию. Эксплуатация свалки находится в компетенции министерства ЖКХ Подмосковья, экологический контроль и рекультивация - министерства экологии и природопользования региона.