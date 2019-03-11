Свалки Подмосковья оборудуют датчиками контроля состояния воздуха до июля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Датчики контроля за выбросами веществ в воздух должны быть установлены на всех мусорных полигонах Московской области до июля. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщил в понедельник ТАСС зампредседателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.но

"Федеральное законодательство с 1 января этого года ввело новую норму, что все объекты негативного воздействия первой категории, в том числе полигоны, обязаны быть оснащены средствами объективного контроля за выбросами и сбросами. Это задача должна выполняться до 2027 года по мере того, как истекают ранее выданные разрешения на выбросы или сбросы. Это медленный процесс, который нас не устраивает, поэтому губернатор дал мне поручение до июля добиться того, чтобы полигоны досрочно реализовали эту обязанность", - сказал он.

Куракин добавил, что данные с этих датчиков должны будут поступать в режиме онлайн в правительство Московской области, не проходя систему производственного контроля предприятия сначала, что позволит обеспечить их объективность. Системой будет управлять "Мособлэкомониторинг", который предполагается учредить в 2019 году.

В Московской области расположено 39 мусорных полигонов, из них 24 закрыты, еще 15 продолжают работать. В частности, на запах от них регулярно жалуются жители региона. Пик обращений был в 2017-2018 годах, когда фиксировались значительные выбросы свалочного газа с мусорных полигонов "Кучино" (Балашихинский городской округ) и "Ядрово" (Волоколамский район). Ранее Воробьев сообщил ТАСС, что в регионе в 2019-2020 годы будет создаваться собственная система мониторинга качества воздуха, чтобы наблюдать за негативным воздействием предприятий и свалок.