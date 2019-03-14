Медведев поручил проработать вопрос границ столичного "Лосиного острова" к середине апреля

МОСКВА, 14 марта./ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минприроды в течение месяца проработать вопрос об изменении границ национального парка "Лосиный остров" в связи с модернизацией Щелковского шоссе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В пресс-службе уточнили, что поручение было дано по итогам встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым 11 марта. "Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в связи с предложением главы Подмосковья о модернизации Щелковского шоссе и уточнении границ национального парка "Лосиный остров" дал поручение министерству юстиции и министерству природных ресурсов и экологии проработать данный вопрос и принять необходимые решения в рамках действующего законодательства в месячный срок", - сообщил собеседник агентства.

Согласно предпроектной проработке, в рамках модернизации Щелковского шоссе потребуется изъять из территории Лосиного острова около 100 га и вырубить на них 32 га. Взамен парку отдадут около 2 тыс. га лесов в Московской области. По словам зампреда правительства Подмосковья Игоря Трескова, окончательный проект дороги начнут разрабатывать после того, как границы парка будут уточнены.

Предполагается, что протяженность нового Щелковского шоссе составит около 19 км, а стоимость его создания порядка 47 млрд рублей. По данным Трескова, проектирование может занять 2019-2020 годы, и строительство начнется ориентировочно с 2021 года. Власти Подмосковья отмечают, что существующее шоссе серьезно загружено, и существует большой спрос у жителей на новую дорогу.