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Власти пообещали починить ливневую канализацию в Коломне в этом году

Реакция последовала после публикации на федеральном канале сюжета о скоплении талой воды на одной из улиц города

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти городского округа Коломна Московской области внесли в план на 2019 год ремонт ливневой канализации, из-за плохой работы которой возникают подтопления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

13 марта на телеканале "Россия 1" вышел сюжет о постоянном скоплении талой воды на улице Октябрьской революции в Коломне. Чтобы привлечь внимание властей, местный блогер снял видео о том, как он плавает по образовавшемуся водоему на надувной лодке и перевозит людей с одного берега на другой.

"Подтопление данного участка дороги вызвано неисправностью системы ливневой канализации. По итогам проверки было выявлено, что ливневка нуждается в серьезных ремонтных работах, которые внесены в план на этот год", - процитировали в пресс-службе начальника отдела транспорта, дорожного хозяйства и контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации Коломенского городского округа Дмитрия Шаркова.

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