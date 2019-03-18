Полиция изъяла в Подмосковье около 150 тыс. фальшивых акцизных марок

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полицейские изъяли на территории промзоны в районе подмосковного Орехово-Зуева 1,5 тыс. бутылок поддельного алкоголя и 150 тыс. фальсифицированных акцизных марок. Об этом сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

"В ходе отработки поступившей оперативной информации на территории промышленной зоны в деревне Ожерелки полицейскими обнаружен склад, в котором находились две полуавтоматические этикеровочные машины, 1,5 тыс. единиц готовой алкогольной продукции, 150 тыс. федеральных специальных марок, по результатам исследования являющихся поддельными, 200 тыс. бутылок стеклотары, а также необходимая фурнитура для производства нелегального алкоголя", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование").

"Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации", - добавила Петрова.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают поставщиков и фактических собственников поддельного алкоголя, а также мест производства и сбыта продукции, заключила руководитель пресс-службы главка.