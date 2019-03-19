Полномочия по вывозу медицинских отходов предложили отдать региональным операторам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Московской области обратилось к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить медицинские отходы в область полномочий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом ТАСС сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Ранее Telegram-канал "Зеленый змий" опубликовал копию письма губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на имя Дмитрия Медведева от 7 марта, в котором предлагалось рассмотреть возможность таких изменений.

"Правительство Московской области выступило с инициативой распространить действие ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления" на медицинские отходы. Предполагается, что это будет частью производственной деятельности региональных операторов. Они будут вкладывать деньги в развитие этой инфраструктуры и получать за это деньги", - сказал Хромушин.

Он пояснил, что сейчас региональный оператор не принимает медицинские отходы, поэтому медицинские учреждения вынуждены разыгрывать тендеры на их вывоз. "Приходят организации со странными лицензиями, и куда потом денется этот мусор, никому не понятно", - добавил министр.

"У нас на одном из объектов для твердых коммунальных отходов недавно поймали фуру с медицинскими отходами, которые он не имеют право принимать. Мы ее развернули, но куда она поедет, мы не знаем. Это вопрос всей Российской Федерации", - подчеркнул Хромушин.

По данным заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии, члена Общественного совета Минприроды РФ Владислава Жукова, в России образуется порядка 4 млн т медицинских отходов в год.