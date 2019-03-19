Подмосковье не будет вводить запрет на захоронение органического мусора

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Московской области не будет вводить формальный запрет на захоронение органических отходов, однако их будут изымать на комплексах переработки отходов, компостировать и использовать для рекультивации мусорных полигонов. Об этом ТАСС сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

"Мы не можем ввести запрет на захоронение органики, которая приходит в составе смешанных отходов. Органический мусор может появиться только на комплексах по переработке отходов (КПО). Мы в течение месяца подпишем соглашение с Минэкологии [региона], что вся наша органика будет забираться на рекультивацию действующих полигонов", - сказал он.

О возможном запрете захоронения органического мусора в Подмосковье в апреле 2018 года заявлял бывший тогда министром экологии и природопользования региона Александр Коган. Он объяснял, что гниение органики внутри полигонов бытовых отходов приводит к образованию дурнопахнущего свалочного газа и опасной для экологии жидкости - фильтрата, поэтому так важно отделить и эффективно переработать именно эту категорию.

Коган объяснял, что запрет можно будет ввести с 1 января 2020 года, когда все комплексы по переработке отходов, запланированные в Подмосковье, будут введены в эксплуатацию, и на них будут работать установки по компостированию.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 2019 года действует новый экологический стандарт обращения с мусором, который базируется на раздельном сборе и предназначен для того, чтобы вовлекать вторичные материалы в оборот и снижать объемы захоронения отходов. Его будет обслуживать новая инфраструктура совокупной стоимости порядка 160 млрд рублей: 13 мусоросортировочных комплексов, 12 комплексов по переработке отходов (КПО) и четыре завода по термической обработке отходов. Четыре МСЗ стоят порядка 120 млрд рублей, 12 КПО - около 30 млрд рублей.

По показателям территориальной схемы обращения с отходами Подмосковья, к 2030 году в регионе объем захоронения мусора снизится с 74% до 18%, переработанных увеличится с 26% до 53%, сжигаемых - с 0% до 29%.