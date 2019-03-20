Около 7,5 млрд рублей потребуется на реконструкцию Центра испытаний "НАМИ" в Подмосковье

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья уточнили сумму, необходимую на реконструкцию Научно-исследовательского института в области автомобильной теории и технологии ФГУП "НАМИ" в Дмитровском районе. Как сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области, на реконструкцию потребуется около 7,5 млрд руб.

В июне 2018 года власти региона оценивали модернизацию в €100 млн (порядка 7,3 млрд рублей - прим. ТАСС).

"Областное правительство намерено оказать финансовую поддержку реконструкции Центра испытаний "НАМИ". Общий объем инвестиций в проект составит около 7,5 млрд рублей, часть средств будут направлены из бюджета региона", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что на базе полигона появится технопарк и обучающий центр по испытаниям новых моделей транспорта, что позволит создать единственный в России современный высокотехнологичный комплекс в сфере автомобильных испытаний и сертификации. Планируется, что через этот испытательный центр будет проходить любая машина, которая требует сертификации для российского рынка. Кроме того, на полигоне будут тестировать беспилотные автомобили.

На сегодняшний день на полигоне в Дмитрове уже имеется цифровая инфраструктура, имитирующая движение в городе: установлено специальное оборудование, датчики, проложена V2X-связь, которая позволяет автомобилям взаимодействовать между собой, окружающей средой и инфраструктурой. Весной 2019 года будет модернизирована вторая часть полигона, имитирующая движение автомобилей за городом: разгонная трасса, внешнее и внутреннее кольца. Там, в частности, установят видеокамеры и другое оборудование, обеспечивающее связь автомобилей с инфраструктурой.

На третьем этапе модернизации полигона появится тестовая лаборатория с возможностью создания цифрового двойника беспилотного автомобиля. Разработчики высокоавтоматизированных транспортных средств будут иметь возможность использовать собственное программное обеспечение, чтобы моделировать любые транспортные ситуации.