Более 3,3 тыс. жителей Подмосковья напишут "Диктант Победы"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" напишут в Подмосковье более 3,3 тыс. человек, для проведения мероприятия в области подготовили 66 площадок. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

"Сегодня более 3,3 тыс. жителей Подмосковья напишут Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы". Площадки, которых насчитывается 66, будут работать во всех муниципалитетах региона. Для мероприятия будет задействовано 154 аудитории", - приводят в сообщении слова Забраловой.

Она добавила, что центральной площадкой в Подмосковье станет школа № 6 в Наро-Фоминске. Участникам диктанта предстоит ответить на 20 вопросов за 45 минут. Результаты акции будут опубликованы 12 июня - в День России.

Организаторами "Диктанта Победы" являются Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".