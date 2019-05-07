Около 60 парков Подмосковья подготовят праздничную программу ко Дню Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в 57 парках Московской области. От этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

"Мероприятия, посвященные Дню Победы пройдут в 57 парках культуры и отдыха Московской области", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Посетители парков смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах. В праздничные дни также состоятся тематические концертные и интерактивные программы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов.

В 24 парках пройдет Всероссийская акция "Георгиевская ленточка". В 11 парках запланированы тематические киносеансы под открытым небом в рамках областного проекта "Летний кинотеатр". В 12 парках будет организован праздничный салют. На мероприятиях ожидается более 120 тыс. человек.