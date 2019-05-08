Более 2 тыс. спасателей МЧС обеспечат безопасность на 9 Мая в Подмосковье

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. спасателей будут обеспечивать безопасность праздничных мероприятий в Подмосковье 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В обеспечении пожарной безопасности праздничных мероприятий 9 мая будет задействовано свыше 2 тыс. сотрудников МЧС России и 434 единицы техники", - сказали в региональном главке, отметив, что сотрудники ведомства работают в режиме повышенной готовности.

По данным ГУ МЧС, в Подмосковье праздничные мероприятия пройдут на 124 объектах. "Для проведения праздничных мероприятий и народных гуляний в регионе определены 124 объекта, 233 площадки и 94 места для запуска фейерверков. На каждом мероприятии будут дежурить сотрудники МЧС России", - пояснили в ведомстве.

В главке подчеркнули, что с 1 мая на территории Московской области действует особый противопожарный режим. "В связи с планируемым массовым выездом жителей Москвы в выходные и праздничные дни на природу, а также на свои дачные участки, в целях усиления мер пожарной безопасности на территории Московской области Главным управлением спланировано патрулирование лесных массивов и проведение профилактических мероприятий в населенных пунктах и садоводческих товариществах с проведением инструктажей и раздачей наглядной агитации", - сообщили в главке.

Общая численность группировки сил РСЧС, которая может быть задействована в случае чрезвычайных ситуаций составляет 14,4 тыс. человек и более 3,3 тыс. единиц техники.