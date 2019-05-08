В Одинцове проведут проверку в связи с назначением Демушкина замглавы Барвихи

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Администрация городского округа Одинцово Московской области, в состав которого входит поселение Барвихинское, считает незаконным назначение националиста Дмитрия Демушкина, отбывшего срок за экстремизм, заместителем главы Барвихинского, по этому факту проведут проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Дмитрий Демушкин действительно был назначен заместителем главы поселения Барвихинское. Однако это назначение было произведено незаконно, и по этому факту будет проведена соответствующая проверка", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе не смогли уточнить, каким образом произошло это назначение, с какой даты и вышел ли Демушкин на работу.

7 мая сайт РБК сообщил, что Демушкин якобы назначен заместителем главы Барвихинского по культуре, спорту и экономическому блоку, и выходит на работу с 8 мая. По информации РБК, Демушкин также предоставил изданию копию распоряжения о назначении, на котором не было подписи и печати.

Демушкин был лидером движений "Славянский союз" и "Русские", обе организации признаны в РФ экстремистскими и запрещены судом. Позже его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), за публикацию в соцсетях двух фотографий с "Русского марша". По данным суда, в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей два графических изображения экстремистской направленности с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц. В апреле 2017 года он был приговорен к 2,5 годам колонии за вычетом уже проведенного под домашним арестом времени.

Свой срок он отбывал в исправительной колонии №2 во Владимирской области и должен был выйти 7 марта 2019 года. В феврале 2019 года Петушинский районный суд Владимирской области постановил выпустить Демушкина из колонии досрочно.

Решением Московского городского суда от 27 апреля 2010 года межрегиональное общественное движение "Славянский союз" признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена.