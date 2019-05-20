Число работающих подростков увеличилось в Подмосковье на 18% за пять лет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Количество подростков, трудящихся в свободное от учебы время, выросло в Московской области за пять лет на 18%, в текущем году уже около 2 тыс. несовершеннолетних приступили к временным работам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В течение пяти лет наблюдается стабильное увеличение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принимающих участие во временной занятости в свободное от учебы время. <...> За пять лет численность подростков, получающих свой первый трудовой опыт, выросла на 18%", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Как отмечает пресс-служба, в 2014 году количество трудоустроенных подростков составило около 20 тыс. человек, в 2018 году в свободное от учебы время работали более 23,3 тыс. человек. В настоящее время уже около 2 тыс. подростков приступили к временным работам, организованным службой занятости.

Желающему временно трудоустроиться подростку необходимо обратиться в ближайший к месту жительства центр занятости населения Московской области с целью подбора подходящих вариантов работы в свободное от учебы время. При наличии в банке вакансий подходящих вариантов специалисты центра занятости предоставляют подростку направление к работодателю для трудоустройства.