Минэкологии Подмосковья оштрафовало нарушителей за загрязнение рек в двух муниципалитетах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Постановления о правонарушениях по фактам загрязнения рек неочищенными сточными водами вынесли предприятиям в Дмитрове и Солнечногорске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Инспекторы эконадзора вынесли постановления об административных правонарушениях по фактам загрязнения рек неочищенными сточными водами и незаконном использовании водных объектов в двух муниципалитетах Московской области <...> По итогам рассмотрения результатов расследований оба нарушителя оштрафованы на общую сумму 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в городском округе Дмитров оштрафована компания "Эко-Жилком", которая эксплуатирует очистные сооружения в городе Яхрома и сельском поселении Ермолино. Установлено, что с этих объектов сточные воды сбрасываются в реку Яхрому и приток реки Икши, при этом сроки разрешений на пользование водными объектами у организации истекли. Кроме того, лабораторный анализ стоков выявил превышение предельно допустимых концентраций соединений фосфора, цинка, алюминия, железа и других загрязнителей.

В ходе проверки в Солнечногорске выяснилось, что предприятие "Коммунальный комплекс", эксплуатирующее очистные сооружения, также сбрасывает сточные воды в реку Лопцу без разрешения на пользование водным объектом.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.