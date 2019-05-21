Заказник "Озеро Подтеребово" планируют создать в Клину до конца года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Особо охраняемую природную территорию (ООПТ) "Озеро Подтеребово" планируют организовать в Клину до конца 2019 года, работы по обследованию территории проектируемого заказника уже завершены. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Специалисты природоохранного фонда "Верховье" по заказу Минэкологии завершили обследование территории проектируемого заказника "Озеро Подтеребово" в городском округе Клин. Особо охраняемая природная территория создается для сохранения уникального природного комплекса, центром которого является ледниковая озерная котловина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что основные работы по организации заказника планируют завершить до конца 2019 года.

В сообщении также отмечается, что главной опасностью для озера является интенсивная коттеджная застройка около деревни Подтеребово, которая увеличивает антропогенное воздействие на территорию. Кроме того, здесь активно разрастается борщевик Сосновского, вытесняя местные виды растительности.

"В границах будущей ООПТ отмечены 329 видов флоры и фауны, в том числе 16 краснокнижных <...> После организации ООПТ в ее границах будет запрещена любая деятельность, которая может повредить уникальным экосистемам заказника", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время в Московской области насчитывается более 240 особо охраняемых природных территорий общей площадью около 200 тыс. га, что составляет около 4,3% территории Московской области. К 2024 году планируется создать новые ООПТ, суммарная площадь которых составит 15,5% от всей территории Подмосковья.