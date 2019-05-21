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Автоматическая станция будет контролировать качество воды в Москве-реке в Подмосковье

В Минэкологии региона отмечают, что новая станция станет частью системы наблюдения за состоянием поверхностных вод

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды откроет 23 мая первую в Московской области автоматическую станцию мониторинга качества воды в Москве-реке. Она будет расположена в Красногорске, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Двадцать третьего мая в городе Красногорск Московской области "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" проведет торжественное открытие первой на территории Московской области автоматической станции непрерывного контроля качества воды реки Москва (АСКВ "Красногорск"). Мониторинг водных объектов <…> призван оценивать эффективность природоохранных мероприятий", - говорится в сообщении.

В Минэкологии Подмосковья пояснили, что подобные автоматические станции - это часть системы наблюдения за состоянием поверхностных вод. В нее также входят передвижные гидрохимические лаборатории (предназначены для оперативного контроля загрязнения поверхностных вод), стационарные гидрохимические лаборатории (позволяют выполнять более сложный и точный анализ природных вод) и центры обработки поступающей информации. Полная такая система способна контролировать около 50 показателей, из них 17 измеряются автоматическими станциями.

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