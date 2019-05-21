Более 600 млн рублей из федерального бюджета выделят на ремонт дорог в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 618 млн рублей из федерального бюджета направят на ремонт восьми участков дорог Московской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется привести в нормативное состояние около 90 км дорог, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Московская область в этом году вошла в состав участников нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого к концу 2019 года более 65% региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям. Ремонт на всей региональной дорожной сети ведется в рамках национального проекта, при этом из федерального бюджета направлены средства на ремонт восьми участков дорог общей протяженностью свыше 90 км. На выполнение данных работ из федерального бюджета области выделено более 618 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу министерства Алексея Гержика.

По его словам, ремонтируемые участки расположены в городских округах Сергиево-Посадский, Талдомский, Дмитровский, Рузский, Наро-Фоминский, Шаховская и в Волоколамском районе. В Минтрансе уточнили, что в Сергиево-Посадском городском округе отремонтируют два участка автодорог "Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец" (с 37,6 по 53,2 км) и "Сергиев-Посад - М-8 "Холмогоры" (с 19 по 32,8 км). В Волоколамском районе приведут в порядок 12 км асфальтобетонного покрытия на дороге "Спасс - Красная Гора - Дятлово" (с 0 по 12,3 км).

В Талдомском городском округе работу проведут на участке трассы "Вотря - Растовцы" (с 0 по 8,6 км), в Дмитровском городском округе - "МБК - Синьково - Насадкино - Канал им. Москвы" (с 20 по 28,3 км), в Рузском городском округе "ст. Николаево - Лыщиково - Дорохово" (с 0 по 10,4 км). Также отремонтируют более 10 км асфальтобетонного покрытия на дороге "Верея - Медынь - Вышегород" (с 0 по 10,4 км) в городском округе Наро-Фоминск и участок в городском округе Шаховская на дороге "Дор - Панюково - Куркино" (с 14 по 23,7 км).

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.