В Подмосковье увеличат траты на новую систему обращения с отходами на 2 млрд рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Дополнительные 2 млрд рублей будут направлены на развитие регионального рынка обращения с отходами в Московской области, соответствующие поправки в бюджет Подмосковья на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приняла в четверг Мособлдума.

"Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области увеличены расходы в 2019 году на 2 млрд рублей на поддержку и развитие индустрии переработки отходов, а также организаций, осуществляющих переработку отходов на территории Московской области", - говорится в пояснительных материалах к законопроекту. Отмечается, что средства будут выделены по региональной программе в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Документ в думе представила министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова. По ее словам, эти средства будут перечислены в качестве субсидии некоммерческой организации "Фонд развития индустрии переработки отходов Московской области".

По итогам голосования большинство депутатов поддержали поправки в бюджет.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин сообщал, что вся новая инфраструктура по обращению с отходами в Московской области будет стоить 160 млрд рублей. Она будет включать в себя 13 мусоросортировочных комплексов, 12 комплексов по переработке отходов (КПО) и четыре завода по термической обработке отходов (сжиганию мусора, МСЗ). Совокупная стоимость четырех МСЗ - порядка 120 млрд рублей, 12 КПО - около 30 млрд рублей.