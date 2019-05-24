Власти Подмосковья расширят площадь заказника в Серебряных Прудах в 3,5 раза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Московской области утвердило положение об увеличении более чем в 3,5 раза территории государственного природного заказника "Широколиственный лес и луга на Мордвесе" в Серебряных Прудах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона.

"В правительстве Московской области утверждено положение о государственном природном заказнике областного значения "Широколиственный лес и луга на Мордвесе" в городском округе Серебряные Пруды <…> Минэкологии предложило увеличить площадь заказника со 149 до 523 га, а также пересмотреть режим особой охраны и изменить название", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заказник был создан в 1990 году как "Широколиственный лес на Мордвесе" и не имел четких границ. В Минэкологии пояснили, что в состав заказника необходимо было дополнительно включить прилегающие к нему ценные природные участки, чтобы сократить антропогенное влияние на них.

В "Широколиственном лесу и лугах на Мордвесе" обитают в том числе редкие виды животных. Биологи обнаружили там внесенных в Красную книгу Московской области черного коршуна, зеленого дятла и среднего пестрого дятла. Среди исчезающих растений в заказнике встречается медуница узколистная, клен равнинный, хохлатка Маршалла и ветреница лесная.