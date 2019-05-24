Врио главы подмосковного Лосино-Петровского стал первый замруководителя округа Сущенко

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области избрал первого заместителя главы администрации муниципалитета Николая Сущенко врио руководителя округа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления территориальной политики Подмосковья.

"24 мая текущего года в городском округе Лосино-Петровский состоялось внеочередное заседание совета депутатов, в ходе которого рассмотрен вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы муниципального образования. Решением совета депутатов на данную должность назначен Николай Сущенко, занимающий пост первого заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предыдущий глава округа Олег Фетюков ушел в отставку 19 мая по собственному желанию. В тот же день в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области ТАСС сообщили, что глава администрации Лосино-Петровского подозревается в получении взяток общей суммой не менее 960 тыс. рублей от организатора ярмарок, и в отношении него возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фетюков был избран главой Лосино-Петровского 29 марта 2019 года. До этого с марта 2018 года он был врио руководителя округа.