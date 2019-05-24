Власти Подмосковья планируют создать шесть новых природных заказников до конца 2019 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать до конца 2019 года еще три новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), с начала года уже было создано три природных заказника. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"В 2019 году в Московской области будут организованы шесть новых ООПТ. Они будут расположены в границах пяти муниципалитетов региона", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что охранный режим установят на территории площадью более 1,8 тыс. га.

С начала года в Подмосковье уже создали такие заказники, как "Леса Борисовского лесничества" в Можайском округе, "Саньковский" в Клину, прибрежная рекреационная зона "Сходненская" в Химках. До конца года планируется организовать ООТП "Озеро Подтеребово", прибрежную рекреационную зону "Косино" в Рузском округе и прибрежную рекреационную зону "Озера Большое и Малое Соколово" в Лотошино.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии Московской области рассчитывает увеличить площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 4,3% до 15,5% от территории региона к 2024 году в рамках национального проекта "Экология". Всего в Подмосковье в настоящий момент существует около 250 ООПТ. Они занимают около 6% от всей территории региона.