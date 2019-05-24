Тепличный комплекс в Электростали введут в эксплуатацию в конце 2019 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Агрокомплекс "Богородские овощи" начал строительство тепличного комплекса в Электростали, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Тепличный комплекс будет построен в рамках соглашения о сотрудничестве между предприятием и правительством Московской области, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году.

"Компания планирует ввести тепличный комплекс в эксплуатацию в конце 2019 года, будет создано около 300 рабочих мест. Инвестор планирует вложить в проект 4,2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Отмечается, что агрокомплекс начал строительство тепличного комплекса площадью 15,1 га в Электростали, на объекте уже подведены инженерные коммуникации и выполнены земляные работы. Производительная мощность комплекса составит 19 тыс. тонн плодоовощной продукции в год. Он предназначен для круглогодичного выращивания плодоовощной продукции и рассады в закрытом грунте.