Сбои в движении электричек возникли в Подмосковье из-за брошенного у путей автомобиля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Две электрички были выведены из расписания и еще две проследовали по укороченному маршруту из-за автомобиля, брошенного рядом с железнодорожными путями между Москвой и Балашихой. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"Сегодня около 16:00 рядом с путями однопутного участка Реутово - Балашиха был обнаружен брошенный автомобиль, который мешал беспрепятственному проезду поездов <...>. Из-за возникшей ситуации между Москвой и Балашихой не выполнили рейсы два пригородных поезда, еще две электрички проследовали по укороченному маршруту на участке Москва - Стройка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место были вызваны правоохранительные органы, в 16:52 автомобиль убрали, движение на участке было восстановлено.