Колледжи Подмосковья вошли в рейтинг лучших образовательных организаций WorldSkills Russia

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Двенадцать подмосковных колледжей вошло в сотню лучших образовательных учреждений по версии национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области.

"В сотню лучших колледжей и техникумов по версии движения WorldSkills Russia вошли 12 подмосковных учреждений. Это колледжи в Щелкове, Раменском, Серпухове, Ногинске, Электростали, Сергиевом Посаде, а также колледжи "Подмосковье", "Московия", "Энергия", Геологоразведочный техникум, "Губернский колледж" и МЦК - техникум им. С.П. Королева", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ольги Забраловой.

По данным пресс-службы, в рейтинг вошли учреждения из 32 регионов России, в которых обучались и были подготовлены чемпионы России по профессиональному мастерству WorldSkills. Подмосковье заняло второе место по количеству лучших колледжей, отмечается в сообщении.

"Колледжи были отобраны по нескольким критериям, в их числе наличие победителей и конкурсантов регионального чемпионата, участие колледжа в подготовке конкурсантов к чемпионату Европы EuroSkills 2018, реализация колледжем программы повышения квалификации преподавателей и другие, - сообщила Забралова.

Финал VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Кроме того, в эти же даты проходит новый чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills - "Навыки мудрых" - для специалистов старше 50 лет.