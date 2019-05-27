Подмосковные электросетевые компании перейдут в режим тишины в дни сдачи ГИА и ЕГЭ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Электросетевые компании Московской области вводят режим технологической тишины в дни проведения Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена. На пунктах приема экзаменов и объектах, снабжающих электроэнергией учебные заведения, будут отменены все плановые ремонтные работы, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Весь экзаменационный процесс фиксируют камеры видеонаблюдения, поэтому считаю основной задачей энергетиков не допустить их обесточивания и отключения. В дни проведения Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена электросетевые компании Московской области вводят режим технологической тишины", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

В пресс-службе уточнили, что энергетики перед началом периода сдачи экзаменов провели дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования, предприняли дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов. Также в случае технологического нарушения организован график дежурств оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций в непосредственной близости от учебных заведений.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит в России с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года. Прием государственных экзаменов на территории Подмосковья будет проводиться в 271 учебном заведении. Сдать ЕГЭ предстоит более 30 тыс. выпускников Московской области