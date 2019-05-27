Главным архитектором Подмосковья стала первый зампред Мособлархитектуры Кузьмина

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Должность главного архитектора Московской области заняла первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству региона Александра Кузьмина. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главного архитектора Московской области Александры Кузьминой", - говорится в сообщении.

Ранее должность главного архитектора Подмосковья занимал Михаил Хайкин, который теперь возглавляет Министерство благоустройства Московской области. С сентября 2018 года позиция главного архитектора региона была свободна.

Главный архитектор Подмосковья должен курировать вопросы формирования благоприятного облика городов региона, поддерживать постоянный контроль качества проектных решений, обеспечивать решение прочих вопросов архитектурной и градостроительной политики области.

Должность первого заместителя комитета по архитектуре и градостроительству Кузьмина занимала с 2015 года. Она является вице-президентом Союза московских архитекторов, членом Союза архитекторов России, членом экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы по транспорту и строительству.