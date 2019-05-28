Прием заявок от претендентов на губернаторскую премию "Наше Подмосковье" начнется 3 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Открытие приема заявок на соискание премии губернатора Московской области "Наше Подмосковье" запланировано на 3 июня. Церемония награждения победителей состоится в ноябре, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций региона.

"Старт приема заявок - 3 июня. Церемония награждения победителей - ноябрь 2019 года", - цитирует пресс-служба министра по социальным коммуникациям Ирину Плещеву.

Как отмечается на сайте конкурса, прием заявок на реализацию социально-значимого проекта в регионе продлится до 4 августа. Презентация проектов пройдет с 12 августа по 20 сентября. Их рассмотрение советом по присуждению премий, а также анализ профильными экспертами состоится с 21 сентября по 31 октября.

Участником конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ, имеющий постоянную или временную регистрацию в Подмосковье.

Премия губернатора Московской области "Наше Подмосковье" была учреждена в 2013 году с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. За шесть лет в конкурсе приняли участие более 230 тыс. человек, более 11,7 тыс. участников получили денежные премии в размере до 500 тыс. рублей.