Рабочее движение по новому путепроводу в Сергиевом Посаде запустят в сентябре

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют запустить рабочее движение по транспортной развязке на пересечении с Новоугличским шоссе в Сергиевом Посаде в сентябре текущего года. Развязка включает в себя новый путепровод в районе Деулинского переезда, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Рабочее движение по транспортной развязке на пересечении с Новоугличским шоссе запустят в сентябре 2019 году. Развязка включает в себя открытие путепровода в районе Деулинского переезда через Большое кольцо Московской железной дороги", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участок является частью строительства третьего этапа Западного объезда Сергиева Посада. "Движение автотранспорта по заключительному третьему этапу Западного объезда города Сергиев Посад будет запущено в декабре 2019 года. В настоящее время готовность объекта составляет более 70%", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Строительство Западного объезда Сергиева Посада осуществляется в рамках госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" и реализуется в три этапа. Первый и второй этапы объекта были завершены в 2016-2017 годах. Их реализация позволила обеспечить дополнительный выезд в западную часть города.

Западный объезд проходит от трассы М-8 "Холмогоры" - Сергиев Посад по направлению к селу Благовещенье, в районе которого планируется размещение общественных и паломнических центров. От села Благовещенье магистральная улица будет следовать вдоль границы Сергиева Посада в направлении на север и далее к Новоугличскому шоссе.