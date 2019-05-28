Строительство первых производств индустриального парка "Кашира" начнется в 2020 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Работы по строительству первых четырех производств индустриального парка "Кашира" в Подмосковье планируют начать в 2020 году. Объем инвестиций составит 300 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"У нового индустриального парка "Кашира" появились первые четыре резидента, которые создадут 150 рабочих мест и вложат в свои производства 300 млн рублей инвестиций. Строительство новых производств планируется в 2020 году. Всего же проектом предусмотрено создание 24 предприятий, которые трудоустроят более 1,7 тыс. человек, а объем инвестиций резидентов до 2023 года составит около 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящий момент определены подрядчики на строительство дорожной инфраструктуры, очистных сооружений, водозаборных узлов (ВЗУ). Ведутся работы по выносу сторонних инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки объектов индустриального парка. "На июль 2019 года запланированы работы по строительству примыкания улично-дорожной сети к региональной автомобильной дороге, а также объектов инфраструктуры индустриального парка", - поясняется в сообщении.

Соглашение о создании нового индустриального парка "Кашира" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.