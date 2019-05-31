В Подмосковье аннулировали 11% разрешений на работу такси в мае

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Московской области аннулировали в мае 11%, лицензий у компаний, оказывающих услуги такси в регионе. После принятых мер свою работу продолжат 84 тыс. автомобилей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в мае аннулировало около 10 тыс. разрешений у четырех таксомоторных компаний. Компании "Сити-Голд", ООО "Вулкан Групп", "Базис" не оказывали услуги по перевозке. В ходе сверки с базой налоговых органов была прекращена деятельность "Мостакси-24" в связи с ликвидацией", - говорится в сообщении.

В целом около 19 тыс. разрешений было отменено с начала 2019 года. Около 4 тыс. были аннулированы из-за ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Минтранс Подмосковья призвал жителей пользоваться только легальными такси с шашечным поясом и световым фонарем.

Получить лицензию на перевозку пассажиров можно бесплатно на региональном портале госуслуг. Документ выдается в течение пяти рабочих дней и действует пять лет.