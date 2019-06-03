Более 100 га новых садов и ягодников планируют создать в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют заложить в текущем году свыше 100 га новых садов и ягодников. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"У нас в этом году есть достаточно большие планы по закладке новых садов и ягодников. Более 105 га будет заложено садов и ягодников, при этом 91 га - это интенсивные сады. В принципе, мы начинаем потихонечку увеличивать подмосковные сады", - сказал Разин.

Он уточнил, что в новых садах и ягодниках планируется выращивать яблоки, груши, вишню, клубнику, малину и голубику. Разин добавил, что в текущем году в Подмосковье планируют собрать около 1,5 тонн клубники. В течение четырех-пяти лет в Московской области объем производства клубники может увеличиться в два-три раза.