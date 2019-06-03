ГИБДД Подмосковья призывает водителей быть осторожнее во время жары в регионе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники областной Госавтоинспекции призывают водителей к максимальной осторожности во время сильной жары, которая ожидается в регионе на этой неделе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного управления ГИБДД.

"По информации Гидрометцентра РФ на территории Московской области в ближайшие дни ожидается повышение температуры до плюс 31 градуса. Принимая во внимание сложившуюся неблагоприятную климатическую обстановку, Госавтоинспекция Подмосковья настоятельно рекомендует тем, кто за рулем, контролировать свое самочувствие во время движения, планировать поездки на дальние расстояния желательно в утренние часы и после захода солнца, так как переносить высокую температуру, находясь за рулем, нелегко. Чтобы легче перенести жару, желательно взять с собой в дорогу прохладительные напитки и в обязательном порядке проверить комплектность аптечки", - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя оставлять детей в закрытом автомобиле. В случае непредвиденной ситуации полицейские рекомендуют обращаться по номеру 112.