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Рабочее движение по новому путепроводу Разинского шоссе запустят в сентябре

Готовность объекта составляет примерно 90%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют запустить рабочее движение по транспортной развязке Балашиха - Салтыковка (Разинское шоссе) в сентябре 2019 года. Работы ведутся со стороны шоссе Ильича, которое соединяет Балашиху с Носовихинским шоссе, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Специалисты подрядной организации приступили к бетонированию подпорных стен строящегося путепровода через железную дорогу Горьковского направления на 5-м километре автодороги Балашиха - Салтыковка (Разинское шоссе). Работы ведутся со стороны шоссе Ильича, которое соединяет Балашиху с Носовихинским шоссе. Запуск рабочего движения по путепроводу планируется в сентябре 2019 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время готовность объекта составляет порядка 90%. Завершены работы по устройству всех девяти железобетонных опор искусственного сооружения, полностью смонтировано пролетное строение металлоконструкций весом более 1,6 тыс. т. В конце июля строители приступят к укладке асфальтового покрытия на проезжей части путепровода.

Строительство объекта ведется с декабря 2016 года по госпрограмме Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Проектом предусмотрено строительство четырехполосного путепровода длиной 894 м, протяженность сооружения с подходами составит 1,1 км. Перспективная пропускная способность дороги - 30 тыс. автомобилей в сутки, расчетная скорость движения составит 80 км/ч.

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