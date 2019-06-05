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Строительство завода по производству композитных панелей в Дубне завершат к 2021 году

Предполагается, что на производстве будет создано более 300 рабочих мест

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Предприятие по производству композитных панелей для строительства тепличных комплексов построят в особой экономической зоне в Дубне к 2021 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В особо-экономической зоне Дубны будет построен завод по производству композитных панелей для строительства тепличных комплексов, в том числе сотовых и монолитных композитных панелей. Во втором квартале 2021 года, благодаря реализации данного проекта, в Подмосковье будет создано дополнительно более 300 рабочих мест с различными специальностями", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

В пресс-службе ведомства отметили, что строительство завода завершат к 2021 году, застройщиком является ООО "Беролюкс". Инвестиции в завод площадью 26 тыс. кв. м составят 1,3 млрд рублей.

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