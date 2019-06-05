Около 6 тыс. ясельных мест создадут в детских садах Подмосковья в 2019 году

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Строительство новых и реконструкция существующих детских садов в Подмосковье позволит в 2019 году создать дополнительно 6 тыс. мест в ясельных группах, сообщила в среду пресс-служба министерства образования региона.

"В 2019 году в Подмосковье запланировано создать дополнительных 6 тыс. ясельных мест за счет стройки, реконструкции, выкупа зданий, капитального ремонта, открытия групп кратковременного пребывания, - цитирует пресс-служба министра образования области Ольгу Забралову. - До конца года запланировано к вводу 23 детских сада, в каждом из которых будут открыты ясельные группы".

Сейчас в регионе работает более 2 тыс. детских садов, запись на получение места в которых можно произвести через портал госуслуг. Через семь дней после подачи документов заявление регистрируют, и пользователь может отследить на портале очередь ребенка в детский сад.