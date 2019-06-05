Около 9 тыс. камер подключат к системе "Безопасный регион" в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Около 9 тыс. камер видеонаблюдения установят на территории Подмосковья и подключат к системе "Безопасный регион" до конца года. Об этом в среду сообщила пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"В настоящее время общее количество видеокамер, размещенных на территории Подмосковья и подключенных к системе "Безопасный регион", составляет уже 33 тыс. До конца 2019 года в Подмосковье планируется установить и подключить к системе "Безопасный регион" еще около 9 тыс. камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с начала года в Подмосковье установлено уже около 6 тыс. камер видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный регион".

"Благодаря наличию этих видеокамер удалось создать "пространства безопасности" в населенных пунктах Московской области, которые охвачены видеонаблюдением, и где жители могут чувствовать себя защищенными", - приводятся в сообщении слова Пестова.

В пресс-службе добавили, что камерами видеонаблюдения оборудованы места массового пребывания людей - парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты. Кроме того, в 2019 году камеры устанавливают на входных группах подъездов многоквартирных домов.

"Безопасный регион" - централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.