В Подмосковье планируют расширить терминал пассажирского аэропорта Жуковский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Площадь пассажирского терминала международного аэропорта Жуковский в Подмосковье планируется увеличить вдвое, а на территории аэропорта появится гостиница. Соответствующее соглашение подписали в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО "Рампорт Аэро" (владеет и управляет аэропортом Жуковский) Томас Вайшвила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Компания намерена расширить существующий пассажирский терминал - его площадь возрастет с 17 тыс. до 40 тыс. кв. м, реализация проекта запланирована на 2020-2021 годы. Кроме того, планируется, что на территории аэропорта будет построена гостиница на 150 мест и некоторые другие объекты инфраструктуры - автозаправочная станция, автомойка, сетевой ресторан быстрого питания. Предполагаемый объем инвестиций - 2,5 млрд рублей. Ожидается, что реализация проекта позволит создать 500 новых рабочих мест.

Как отмечается в справке к соглашению, обновление инфраструктуры позволит обслуживать до 6 млн пассажиров в год. Всего в реализацию второго (2019-2020 годы) и третьего (2021-2022 годы) этапов развития аэропорта компания планирует дополнительно инвестировать 8 млрд рублей.

"Аэропорт Жуковский изначально создавался в условиях прочного сотрудничества и координации с правительством Московской области. Соглашение, о котором идет речь, это - следующий шаг на пути развития этого партнерства. Улучшение транспортной доступности аэропорта, в особенности реконструкция улицы Наркомвод - важнейший и совершенно необходимый элемент развития наземной инфраструктуры аэропорта. С одной стороны это дает "зеленый свет" расширению пассажирского терминала и иной наземной инфраструктуры аэропорта, с другой - обеспечивает рост числа рабочих мест и налоговых отчислений, улучшение инвестиционного климата региона", - сказал журналистам первый заместитель гендиректора АО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин.

Международный аэропорт Жуковский открылся в 2016 году, он расположен на юго-востоке Московской области в 23 км от столицы.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.