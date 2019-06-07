Полиция задержала в Подмосковье женщину, 17 лет находившуюся в розыске за сбыт наркотиков

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московской области женщину, которая 17 лет находилась в розыске за продажу опия в Ставропольском крае, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, женщина все эти годы, скрываясь от правоохранительных органов, меняла место жительства в разных регионах страны и представлялась чужими именами.

"Сотрудниками отделения уголовного розыска отдела МВД России по Благодарненскому городскому округу Ставропольского края задержана 51-летняя женщина, которая находилась в федеральном розыске 17 лет. По имеющейся информации, в 2002 году злоумышленница продала три отрезка полимерной пленки с веществом темно-коричневого цвета, которое в результате экспертизы признано наркотическим средством - опием", - сказала Волк.

По ее словам, следствием было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Во время предварительного следствия женщина скрылась от правоохранительных органов и была объявлена в федеральный розыск.

"Все это время женщина меняла адреса проживания, переезжая из региона в регион, и представлялась чужими именами. Разыскиваемая задержана полицейскими в одной из квартир на территории Московской области", - отметила Волк, добавив, что уголовное дело возобновлено, а задержанная передана инициатору розыска.