Систему администрации преобразованного Одинцовского округа представят на следующей неделе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Одинцовского городского округа рассмотрят проект структуры администрации преобразованного муниципального образования на следующей неделе, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Уже на следующей неделе на рассмотрение Совета депутатов Одинцовского городского округа будет представлена новая единая структура администрации. Нынешние администрации в сельских и городских поселениях преобразуются в территориальные управления, в том числе и администрация сельского поселения Барвихинское", - сказал собеседник агентства.

Одинцовский муниципальный район и Звенигородский городской округ 4 февраля были преобразованы в единый Одинцовский городской округ, который возглавил Андрей Иванов - ранее он руководил Одинцовским районом. В ходе этого изменения поселение Барвихинское утратило статус муниципального образования.

7 мая сайт РБК сообщил, что националист Дмитрий Демушкин, отбывший срок за экстремизм, якобы назначен заместителем главы Барвихинского по культуре, спорту и экономическому блоку, и выходит на работу с 8 мая. Позже Иванов заявил, что назначение было сделано с нарушением законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе.