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Пассажирский автобус сгорел недалеко от аэропорта Шереметьево

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус сгорел на Шереметьевском шоссе в Московской области, информации о пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"На Шереметьевском шоссе в городе Химки произошло возгорание пассажирского автобуса. По предварительной информации, автобус в ДТП не попадал, произошло самопроизвольное возгорание. В настоящее время уточняется причина происшествия", - сказал собеседник агентства, добавив, что информации о пострадавших нет. По его словам, автобус выгорел полностью.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины случившегося, а также регулируют движение автотранспорта.

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