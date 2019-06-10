Свыше 50 парков Подмосковья подготовят праздничную программу ко Дню России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут в 55 парках Московской области. Как ожидается, их посетят свыше 55 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Мероприятия, посвященные Дню России, пройдут в 55 парках культуры и отдыха Московской области", - говорится в сообщении.

Самые массовые мероприятия пройдут в Сергиевом Посаде в парке "Скитские пруды" - здесь состоятся соревнования по пейнтболу среди команд, которые проводятся в рамках областного этапа первенства по пейнтболу.

Кроме того, в парке имени Лазутиной в Одинцовском округе проведут фотовыставку "Родная земля", в Щелковском городском парке культуры и отдыха выступит духовой оркестр. В парках "Москворецкий" в Воскресенске и "200-летия Егорьевску" в Егорьевске запланирован праздничный салют.

Как сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин, которого процитировали в пресс-службе, на праздничных мероприятиях в подмосковных парках ожидают свыше 55 тыс. человек.

День России - государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня.