{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 50 парков Подмосковья подготовят праздничную программу ко Дню России

Планируется, что мероприятия посетят более 55 тыс. человек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут в 55 парках Московской области. Как ожидается, их посетят свыше 55 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Мероприятия, посвященные Дню России, пройдут в 55 парках культуры и отдыха Московской области", - говорится в сообщении.

Самые массовые мероприятия пройдут в Сергиевом Посаде в парке "Скитские пруды" - здесь состоятся соревнования по пейнтболу среди команд, которые проводятся в рамках областного этапа первенства по пейнтболу.

Кроме того, в парке имени Лазутиной в Одинцовском округе проведут фотовыставку "Родная земля", в Щелковском городском парке культуры и отдыха выступит духовой оркестр. В парках "Москворецкий" в Воскресенске и "200-летия Егорьевску" в Егорьевске запланирован праздничный салют.

Как сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин, которого процитировали в пресс-службе, на праздничных мероприятиях в подмосковных парках ожидают свыше 55 тыс. человек.

День России - государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня.

Теги
Россия
Высокая пожароопасность сохраняется в Подмосковье
В лесах нельзя разводить костры
Читать полностью