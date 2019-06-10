Высокая пожароопасность сохраняется в Подмосковье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Высокий уровень пожароопасности сохранится в Московской области в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 11 по 12 июня местами по Московской области сохранится высокий уровень пожароопасности 4-го класса", - заявили в региональном МЧС.

В МЧС предупредили, что жителям области стоит ограничить выходы на природу, нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

Кроме того, нельзя бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, нельзя сжигать в лесу и на торфяниках мусор, при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 м.