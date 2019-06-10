{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Высокая пожароопасность сохраняется в Подмосковье

В лесах нельзя разводить костры

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Высокий уровень пожароопасности сохранится в Московской области в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 11 по 12 июня местами по Московской области сохранится высокий уровень пожароопасности 4-го класса", - заявили в региональном МЧС.

В МЧС предупредили, что жителям области стоит ограничить выходы на природу, нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

Кроме того, нельзя бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, нельзя сжигать в лесу и на торфяниках мусор, при сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 м.

Теги
Россия
Свыше 50 парков Подмосковья подготовят праздничную программу ко Дню России
Планируется, что мероприятия посетят более 55 тыс. человек
Читать полностью