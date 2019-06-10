Площадь заказника "Аринкинский" в Подмосковье увеличили почти в 20 раз

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Власти Московской области утвердили положение о государственном природном заказнике "Аринкинский" в городском округе Лотошино, территорию особо охраняемой природной территории (ООТП) увеличили практически в 20 раз. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"На заседании правительства Московской области утверждено положение о государственном природном заказнике "Аринкинский" <...> ООПТ представляет собой реорганизованный заказник "Болото Святище", который до последнего времени не имел четких границ и не состоял на кадастровом учете <...> После реорганизации площадь заказника увеличилась в 20 раз, с 127 до 2424 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим особой охраны распространился на территории, где выявлены места обитания свыше 120 видов позвоночных животных, в том числе шести видов рыб, четырех видов амфибий, двух видов пресмыкающихся, 82 видов птиц и 28 видов млекопитающих.

"Здесь обитают краснокнижные виды фауны: бурый медведь, обыкновенная рысь, речная выдра, а также птицы - белый аист, черный коршун, луговой и полевой луни, серый журавль, бородатая и длиннохвостая неясыти, кедровка", - добавили в пресс-службе.

По мнению специалистов, заказник нуждался в увеличении площади, так как в его состав не были включены уникальные экосистемы, прилегающие к Болоту Святище. Режим особой охраны в ООПТ предполагает запрет на любое строительство, неорганизованный туризм и перемещение вне дорог общего пользования.

Ранее сообщалось, что Министерство экологии Московской области рассчитывает увеличить площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 4,3% до 15,5% от территории региона к 2024 году в рамках национального проекта "Экология". Всего в Подмосковье в настоящий момент существует около 250 ООПТ.