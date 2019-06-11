Строительство выезда из Трехгорки на дорогу М-1 в Одинцове начнется в конце июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Работы по строительству автодороги на участке Рублевский проезд - "Новый выход на МКАД с М-1 "Беларусь" Москва - Минск" начнутся в конце июня 2019 года. Проект завершат в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ "Дирекция дорожного строительства" заключило контракт с АО "Стройтрансгаз" на строительство автомобильной дороги на участке Рублевский проезд - "Новый выход на МКАД с М-1 "Беларусь" Москва - Минск". К строительным работам планируется приступить в конце июня. Окончание работ запланировано на 2020 год", - говорится в сообщении.

Стоимость проекта составляет 2,3 млрд рублей. Источником финансирования является дорожный фонд Московской области. Протяженность участка строительства со съездами составит 4,2 км. Перспективная пропускная способность - свыше 70 тыс. автомобилей в сутки. Также на дороге планируется установить шумозащитные экраны, новые инженерные коммуникации и наружное освещение.

"Жители населенных пунктов Ромашково и Немчиновка имеют единственную возможность выезда в сторону Москвы - по улице Московская поселка Немчиновка, что приводит к серьезным пробкам на данном участке. Новая автодорога снизит поток транзитного транспорта в Немчиновке и Ромашково, а также обеспечит выезд из микрорайона Трехгорка на дорогу М-1 в сторону Москвы. Для водителей появится альтернативная возможность объехать пробку на Минском шоссе", - поясняется в сообщении.