В Подмосковье на 40% увеличилось количество точек велопроката

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Около 50 точек велопроката открыли в 24 муниципалитетах Подмосковья в текущем году, их количество увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг московской области.

"В этом году на территории Московской области в 24 муниципальных образованиях уже открылось 46 [точек] велопроката, что по сравнению с прошлым годом на 40% больше", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова.

Он отметил, что по сравнению с прошлыми сезонами ассортиментный перечень предоставляемых транспортных средств значительно расширен - для желающих в прокате также доступны гироскутер, самокат или роликовые коньки.

"Средняя цена проката велосипеда для взрослых - 200 рублей в час, для детей -100 рублей в час, прокат роликов - 150 рублей в час, гироскутер - 500 рублей в час. В некоторых муниципалитетах, например, в Одинцово, для многодетных семей и пенсионеров при аренде велосипеда предоставляется скидка", - отметил Посаженников.

В пресс-службе добавили, что некоторые прокаты предлагают заранее забронировать средство передвижения или арендовать велосипед на сутки, также почти в каждом сервисе предлагается защита и всевозможные аксессуары.

"Для того, чтобы поездка на велосипеде принесла только удовольствие, необходимо помнить о безопасности - соблюдать правила дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам. Также перед поездкой необходимо убедиться в исправности велосипеда - проверить тормозную систему, рулевое управление и целостность", - заключил Посаженников.