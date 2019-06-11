Голосование по капремонту детских садов стартовало в Подмосковье

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Голосование о включении детских садов в программу капитального ремонта началось для жителей Подмосковья на платформе "Добродел". Голоса будут приниматься до 10 июля, сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области - министра образования Московской области Ольги Забраловой.

"В Подмосковье стартовало голосование по включению детских садов в программу капитального ремонта зданий и благоустройства территорий на следующий год. До 10 июля жители могут оставлять свои предложения и комментарии, которые будут рассмотрены при утверждении программы", - процитировали Забралову в пресс-службе.

Отмечается, что каждый житель может выбрать только одно из более 150 учреждений дошкольного образования различных муниципалитетов, которое сильнее других нуждается в обновлении. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут отремонтированы, близлежащие территории - благоустроены. С помощью голосования власти учтут мнения и комментарии жителей.

В пресс-службе уточнили, что голосование проходит на портале "Добродел". Участникам нужно перейти на карту, выбрать свое муниципальное образование, авторизоваться с подтверждённой учетной записью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и выбрать желаемый детский сад. Также на портале можно приложить фото и оставить комментарий.