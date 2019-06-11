Налоговые поступления Подмосковья от крупных ТЦ могут вырасти на 1 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство имущественных отношений Московской области обновило на 2019 год список крупных торговых центров свыше 1 тыс. кв. м, которые должны заплатить налог по кадастровой стоимости. В него включили более 1 тыс. новых объектов, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Минмособлимущество обновило перечень бизнес-объектов на 2019 год площадью от 1 тыс. кв. м, налог на которые начисляется в размере 1,5% от кадастровой стоимости. Сейчас в перечне 3174 объекта, которые по предварительным данным принесут в бюджет порядка 6 млрд рублей <…> В 2018 году данный список увеличился до 2098 объектов, что обеспечило рост налоговых поступлений с 2,8 млрд рублей в 2015 году до 4,9 млрд рублей в 2018", - говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган объяснил, что особый режим налогообложения крупных объектов недвижимости вводится, чтобы облегчить налоговую нагрузку на малый бизнес, у которого небольшие площадки торговли, общепита и бытовых услуг. Список крупных объектов обновляется ежегодно.

Те, кто не попадают в перечень, вынуждены платить налог, исходя из балансовой стоимости по ставке 2,2%.