В Московской области начался фестиваль йоги

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Фестиваль йоги стартовал на территории Подмосковья, для жителей региона приготовили свыше 40 различных тематических мероприятий. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

"15 июня 2019 года в городах Московской области стартует Фестиваль йоги. Мероприятие посвящено 5-летию Международного дня йоги и продлится до следующего воскресенья, 23 июня", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, во время фестиваля пройдет свыше 40 различных мероприятий. На площадках фестиваля посетители узнают исторические факты и теоретические аспекты, связанные с йогой. Инструкторы и мастера спорта также проведут для желающих мастер-классы и открытые занятия.

"Несмотря на то что спортивная йога совсем недавно вошла в Реестр видов спорта России, год от года она завоевывает новых почитателей. В спортивных комплексах Московской области работают инструкторы, открываются секции. Помимо этого, проходят занятия как в помещениях, так и на открытых площадках в парках и скверах. Данная тенденция приобщения людей к занятиям йогой однозначно положительна, ведь этот вид занятий приносит пользу не только физического, но и духовного характера", - процитировали в пресс-службе министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.