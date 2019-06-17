Власти Подмосковья могут создать прибрежную рекреационную зону в Лотошине

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Прибрежная рекреационная зона "Озера Большое и Малое Соколово" площадью более 530 га появится в Лотошинском округе, соответствующий проект положения подготовили специалисты Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Специалисты Минэкологии на основе материалов обследования природоохранного фонда "Верховье" подготовили проект положения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) - прибрежной рекреационной зоны "Озера Большое и Малое Соколово", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, рекреационная зона появится в городском округе Лотошино. Подготовленный специалистами Минэкологии проект впоследствии будет рассмотрен на заседании регионального правительства.

"Площадь проектируемой ООПТ составляет 533 га, она включает в себя акватории озер Большое и Малое Соколово, а также прилегающие к ним болота, сырые луга и лесные участки, в том числе кварталы 6 и 7 Лотошинского участкового лесничества", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе пояснили, что озеро Большое Соколово является одним из самых глубоких в Московской области. На территории проектируемой особо охраняемой природной территории обитают свыше 100 видов позвоночных животных, включая 75 видов птиц и 13 видов млекопитающих.

Необходимость особой охраны озер вызвана растущим антропогенным давлением и неорганизованным туризмом, уточнили в ведомстве.

"Учитывая рекреационную ценность этих мест, принято решение о создание прибрежной рекреационной зоны, на территории которой можно будет устраивать территории для палаточных лагерей и их инфраструктуры. <...> Благодаря данному решению, интересы местных жителей, которые привыкли пользоваться живописными местами для отдыха, будут учтены, и население сможет продолжить пользоваться прибрежной рекреационной территорией", - отмечается в материале.