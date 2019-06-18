Полиция вернула шесть похищенных икон из храма в Кривцах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых в хищении икон из православного храма в подмосковных Кривцах. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, шесть из похищенных икон возвращены.

По ее словам, преступление было совершено в ночь на 30 января. Четверо злоумышленников вскрыли замок входной двери в храме, отключили сигнализацию и, повредив резные колонны 18 века, выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведен этот храм. Также были похищены иконы "Спас Вседержитель", "Богоматерь Страстная", а также преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского, семи отроков Эфесских.

"Спустя всего 9 дней после происшествия удалось найти ростовую икону "Преподобный Сергий Радонежский" начала XX века и "Богоматерь Страстную" первой трети XIX века. Святыни находились в квартире перекупщика в Ярославле", - сообщила Волк. Еще через неделю в Вернисаже в Измайлове были найдены иконы "Троица Новозаветная" и "Преподобный Серафим Саровский".

Вскоре был арестован один из подозреваемых, еще трое отправлены под домашний арест. Один из фигурантов был ранее судим, уточнила Волк. Также был установлен и арестован один из заказчиков, скрывавшийся в Калмыкии. В мае задержали организатора хищения, который находился пять лет в федеральном розыске за мошенничество. По словам представителя МВД, организатор четыре раза ездил в храм, чтобы проработать детали хищения.

"Древние образы Божией Матери "Смоленская" и "Спас Вседержитель" он успел продать за $75 тыс. в один из антикварных магазинов столицы, откуда они были изъяты сотрудниками ГУУР МВД России. Руководство ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками МУ МВД России "Раменское" передали в храм найденные святыни", - заключила представитель МВД.